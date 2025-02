“Está pasando”, dice ministra de Salud sobre crisis por colapso de rellenos sanitarios

La ministra de Salud, Mary Munive, aseguró que la crisis derivada del agotamiento de la vida útil de rellenos sanitarios ya inició, dos meses antes de lo que ella inicialmente advirtió.

Un reflejo de ello es la movilización de basura desde la Gran Área Metropolitana (GAM) al Parque de Tecnología Ambiental de Limón, en el marco de una estrategia que lleva adelante la empresa Berthier EBI para extender ligeramente la vida útil del vertedero Uruka, en San José.

"¿Se acuerdan cuando yo les dije que en abril iba a haber una crisis? ¿Y que de alguna manera todo lo que yo venía conversando con todos los alcaldes iba a suceder esto, de que aunque ellos estuvieron trabajando bien y tuvieran todo bien, si no se generaban las actuaciones necesarias entre esto, el proceso de regionalización, esto iba a pasar?

"Está pasando, entonces no me extraña para nada que de alguna forma todo lo de la Gran Área Metropolitana termine en las regiones periféricas, que de alguna u otra manera tienen la solución ahí con un proyecto de ley y que no le quisieron dar pelota en su debido tiempo", señaló la jerarca en conversación con Teletica.com.