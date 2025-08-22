Esta es una de las preguntas que más generó roncha en comparecencia de Chaves ante diputados

El presidente Rodrigo Chaves y la diputada Rocío Alfaro sostuvieron un intenso intercambio de preguntas y respuestas, esta mañana, durante la comparecencia del primero ante la comisión legislativa que estudia si es procedente o no levantarle la inmunidad al mandatario.

Este interrogatorio de la legisladora se extendió por más de media hora, pero fue una pregunta en particular la que más roncha levantó.

Chaves es acusado de haber obligado al productor audiovisual Cristian Bulgarelli a entregarle dinero a un asesor de su campaña presidencial, Federico Cruz, conocido como “Choreco”.

Según la Fiscalía General, el mandatario le puso a Bulgarelli esa condición para que este productor ganara un concurso ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Una de las pruebas que aportó el Ministerio Público es un audio grabado por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, en el cual se escucha a varias personas hablando, entre ellas Bulgarelli y Chaves, y en el que se oye a ambos hablar de “cariñitos”, haciendo referencia al uso de dineros que el BCIE giraría a favor de Costa Rica.

La diputada Alfaro le preguntó en qué calidad estaba el productor audiovisual en esa reunión en Casa Presidencial, en agosto de 2022. Chaves dijo inicialmente que esta no le parecía una pregunta pertinente ni vinculada a la causa que se está discutiendo en esa comisión (ver video adjunto).

El presidente Rodrigo Chaves no respondió a la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, en calidad de qué estaba Christian Bulgarelli en la reunión que se realizó, según el expediente, 3 de agosto de 2022, ya que él no era funcionario. El mandatario aseguró que ese tema "no es relevante".

Ante la insistencia de la legisladora, el mandatario continuó negándose a contestar.

"No voy a contestar ninguna pregunta irrelevante e interpinente al caso penal del cual soy acusado", aseveró.



No obstante, al final se refirió a un video presentado al inicio de la sesión de hoy, argumentando que en dicho video se explica que Bulgarelli estaba en Casa Presidencial ese día porque fue invitado por la ministra Navarro, pese a que él todavía no había ganado ningún contrato.

Minutos después, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, participó en la comparecencia para argumentar que Bulgarelli estaba en dicha reunión porque Navarro y el productor tenían un plan para ganar el contrato y, según Cisneros, el mandatario no estaba al tanto de eso.