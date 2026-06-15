Esta es la población más afectada por enfermedades de transmisión sexual en este 2026

Adolescentes y adultos jóvenes son los más afectados este año por infecciones de transmisión sexual, según datos del Ministerio de Salud.

El país contabiliza un incremento en afecciones como sífilis, gonorrea y virus del herpes simple.

La mayor cantidad de casos se presenta en población de 20 a 24 años; seguido de 25 a 29 años; y de 15 a 19 años (ver video adjunto).

"Uno de los métodos más importantes es el uso del preservativo, esto ayudará a prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual", dijo Diana Brenes, coordinadora de extensión de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana.

La médica recordó también la importancia de ir a los establecimientos de salud en caso de presentar síntomas.