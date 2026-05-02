Esta es la petición del Aeropuerto Juan Santamaría a los pasajeros de Spirit Airlines

Ante el anuncio de Spirit Airlines sobre el cese inmediato de operaciones y la cancelación de todos sus vuelos, una decisión que impacta a pasajeros en Costa Rica, el gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría emitió un llamado a los usuarios afectados.

La empresa AERIS, administradora del terminal aéreo, informó que la aerolínea suspendió sus servicios con efecto inmediato, por lo que no cuenta con atención en las instalaciones del aeropuerto.

“No deben presentarse al aeropuerto para vuelos de esta aerolínea, ya que la misma no estará brindando atención en nuestras instalaciones”, fue la petición expresa.

Las autoridades aeroportuarias explicaron a los pasajeros con boletos de la compañía que no deben acudir a la terminal. “Se recomienda no acudir al aeropuerto para vuelos de esta aerolínea, ya que no habrá personal disponible para atención”, indicó el gestor aeroportuario.





Asimismo, se instó a los usuarios a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la aerolínea, en el sitio https://www.spirit.com, donde se detallarán los procesos de reembolso, cambios de itinerario y asistencia a pasajeros

Spirit Airlines operaba desde el país con rutas hacia Orlando y Fort Lauderdale.

El aeropuerto aseguró que se mantiene vigilante ante la evolución de la situación.

La estadounidense de bajo costo anunció este sábado el cierre ordenado de sus operaciones tras el fracaso de un posible rescate financiero en Estados Unidos.

En un comunicado, la matriz Spirit Aviation Holdings informó que todos los vuelos fueron cancelados y que los pasajeros no deben presentarse al aeropuerto, ya que el servicio de atención al cliente quedó inactivo. La compañía indicó además que gestionará los reembolsos de los boletos adquiridos.

Spirit, fundada en 1992 y reconocida por su modelo de bajo costo, operaba rutas hacia distintos destinos de América Latina y el Caribe, incluyendo México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.