Esta es la forma más sencilla de saber dónde está su FCL y si puede o no retirarlo

Si usted es un trabajador asalariado y no sabe o no recuerda dónde están sus ahorros del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), no se preocupe: averiguarlo es muy sencillo.



La forma más fácil es revisar su orden patronal: en la parte inferior de la boleta se detalla tanto la afiliación al FCL como al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

En la última línea de la orden patronal se detalla dónde están los recursos.

Si esa no es una opción, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) también ofrece una solución en su sitio web (https://www.supen.fi.cr/). Ahí, en la barra de herramientas superior, puede ingresar a la pestaña “Consulta FCL” y seguir los pasos para recibir un correo con los datos de la entidad que administra su ahorro.

En ese mismo lugar podrá recibir diferentes formas para ponerse en contacto con su operadora.

Es fundamental recordar, además, que en caso de que no haya realizado ningún cambio, la operadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la administradora automática del FCL, mientras que el Banco Popular lo es en el caso del ROP.



Este 2026 se cumple el quinquenio para el retiro de los recursos del FCL de aquellos trabajadores que tengan al menos cinco años de trabajo con el mismo patrono y no hayan hecho un retiro previo.

Para conocer si es sujeto de ese retiro y cuál sería su monto disponible, puede ponerse en contacto con su operadora.