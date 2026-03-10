Esta es la forma en que se calcula el pago de trabajador incapacitado

Cuando un trabajador se incapacita por enfermedad o accidente, su salario no se paga de la misma manera. En lugar de recibir el salario completo, se le otorga un subsidio, cuyo monto depende de quién asuma el pago y de la duración de la incapacidad.

En el caso de las enfermedades comunes, las incapacidades son emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Por otro lado, las incapacidades por riesgos laborales corresponden al Instituto Nacional de Seguros (INS) o al ente asegurador respectivo.

Los especialistas explican que los subsidios que recibe una persona incapacitada no cuentan para el cálculo del aguinaldo ni de las vacaciones anuales.

Surge también la duda de qué ocurre si un trabajador incapacitado desea regresar antes a sus labores porque se siente capaz.

En estos casos, debe existir una valoración médica que determine si está en condiciones de reincorporarse, ya que la incapacidad es un documento oficial que regula tanto la salud del trabajador como la responsabilidad del patrono.