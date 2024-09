Esta es la decisión de la Unafut sobre el juego entre Alajuelense y Herediano

Es oficial: el juego entre Alajuelense y Herediano será reprogramado. Así lo dio a conocer la Unafut.

“La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT) informa que, tras la reunión sostenida por el Comité de Competición, se decidió reprogramar el encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, correspondiente a la jornada 10 de Liga Promerica, por motivo de seguridad pública.

“El Comité de Competición acogió la solicitud enviada por parte de Liga Deportiva Alajuelense pidiendo la reprogramación del partido, basado en el oficio OF-MSP-DM-DVURFP-DGFP-DO-PYO-0953-2024 recibido de Fuerza Pública”, explicaron desde el ente rector, además de confirmar que se jugará el “sábado 16 de noviembre a las 8:00 pm, según solicitud del conjunto rojinegro”.

Recordemos que la programación de este partido se ha visto envuelta en polémica.

Lo primero fue que la Fuerza Pública recomendó que no se llevara a cabo en su horario original, el sábado 14 de septiembre, en horas de la noche, ya que no habría suficientes personeros para dar el apoyo de seguridad ciudadana en las afueras del recinto. Esa noche llega la antorcha de la independencia y el tradicional desfile de faroles se realiza en las ciudades y pueblos del país.

Jafet Soto del Herediano respondió así: “Sorprendido con el tema. Me duele que Fuerza Pública se esté metiendo con la parte deportiva, cuando no debieran meterse. Me sorprende que la Fuerza Pública quiera jugar fútbol”.

De parte de la Liga, Víctor Reyes expuso que recibieron el oficio de la Fuerza Pública con la recomendación el miércoles y que este jueves hicieron llegar al Consejo Director y el Comité de Competición una carta con sus opiniones sobre el tema.

Luego, Erick Calderón, jefe de operaciones de la Fuerza Pública, aseguró que se abocan “a la seguridad ciudadana y no tenemos ningún interés”.