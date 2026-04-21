ESPH suspende corte de agua para 100 mil personas debido a torbellino en Heredia

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspendió un corte de agua que afectaría a 101.608 personas este martes.

Un reciente fenómeno meteorológico en esa provincia obligó a la compañía a reprogramar los trabajos de mantenimiento en el pozo Malinches.

"Debido a la afectación causada por el torbellino de este lunes en los sectores de Fátima, Mercedes y centro de Heredia, que causó la salida de los servicios de agua y energía, se cancela esta suspensión programada en el servicio de agua de este martes 21 de abril de 2026", indicó la ESPH en un comunicado.

En principio, el corte de agua sería de 7 a. m. a 1 p. m. en zonas como El Progreso, La Palma, Zumbado, Santa Inés, Cubujuquí, casco central Heredia, Cementerio, Hospital, San Francisco, Gran Samaria, Laureles, calle veterinaria, Jardines Universitarios, UNA, El Carmen, Los Ángeles, Corazón de Jesús, Barrio Fátima, Cedri, Condominio El Milenio, Escuela Mercedes y Avicenia Sur.



También estaban incluidos los alrededores del Estadio Rosabal, Clínica Cubujuquí, Palacio de los Deportes, La Lilliana, Residencial Verolis, Vía Heredia, Urbanización La Esmeralda, Tenerife, La Cordillera, Triángulo y Mercedes Sur.

"Se estará comunicando su reprogramación", agregó la empresa.

Para más detalles de suspensiones programadas, los usuarios pueden llamar al 2562-3774 o visitar el sitio web www.esph-sa.com.