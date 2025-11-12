Esperanza bajo un nuevo techo: familia de Grecia cumple su anhelo con Sueño de Navidad

Durante años, la casa de Doña Guadalupe fue una metáfora de la intemperie: techos que goteaban, paredes que no alcanzaban a detener el frío y un piso donde el agua hacía su propio camino cada vez que llovía.

Hoy, ese paisaje cambió. Donde antes había goteras, ahora hay risas; donde antes se temía la noche, ahora se encienden luces de tranquilidad. En Grecia, Doña Guadalupe y sus tres hijos por fin habitan un hogar propio, gracias a Sueño de Navidad, un proyecto que convierte la solidaridad en ladrillos y los gestos en cimientos.

“Antes mis hijos se enfermaban mucho; pasábamos frío y el agua se nos metía. Ahora tenemos nuestro espacio, camas propias y un lugar seguro donde estudiar y vivir”, relató Doña Guadalupe durante la visita de Telenoticias al cantón de Grecia.

Los niños también han notado cambios significativos. Amy, el hijo menor con problemas de visión, ahora se desplaza por la casa sin peligro, mientras sus hermanos disfrutan de un espacio cómodo para estudiar y desarrollar sus habilidades escolares (ver video adjunto en la portada).

Además del cambio habitacional, Doña Guadalupe ha comenzado a generar ingresos gracias a las herramientas que recibió para su taller de costura. Actualmente, se prepara con un curso de lencería para ampliar su emprendimiento, proyectando un futuro más estable y seguro para su familia.

La iniciativa, que depende del apoyo de patrocinadores y de la comunidad, demuestra cómo pequeños gestos pueden transformar vidas, ofreciendo esperanza y mejor calidad de vida a quienes más lo necesitan. La familia expresó su gratitud hacia todos los que hicieron posible este sueño:

​“Tener un hogar donde mis hijos puedan estar tranquilos y seguros es un sueño hecho realidad. Gracias al pueblo de Costa Rica y a todas las personas que ayudaron a transformar nuestras vidas”.

Sueño de Navidad continuará su labor, con nuevas oportunidades de ayudar a más familias en situación de vulnerabilidad.



