Escuela desmiente al MEP: dato de casos positivos de COVID-19 no es correcto

La Escuela Canadá, en Turrialba, se llevó una sorpresa cuando se enteró, por medio de la prensa, que el Ministerio de Educación Pública (MEP) comunicó que ese centro educativo era el que más casos positivos de COVID-19 había reportado en una semana.

El director del centro educativo asegura que no es correcto.

Teletica.com conversó con dicho funcionario, Humberto Jiménez, quien desmintió esa información: no solo no tuvieron casos en esa semana, si no que aseguran no haber tenido contagios positivos desde que iniciaron las clases.

Tras conocer la noticia que circulaba en medios de comunicación, la comunidad estudiantil entró en pánico.

“A mí me sorprendió mucho la noticia porque empezó a traerme pánico dentro de los padres de familia que me llamaban y escribían No sé donde exactamente está el error de la situación, porque en realidad nosotros no hemos presentado casos positivos”, confirmó Jiménez.

La Escuela Canadá ha hecho cinco reportes de casos al MEP, pero todos han sido sospechosos y posteriormente descartados.

El único positivo fue el de una docente, pero se dio una semana antes del regreso a las aulas.

“Si hemos tenido casos sospechosos por nexo, que tal vez la mamá o que el papá está con COVID, entonces a esas familias o al mismo estudiante le emiten una orden sanitaria para que no se presente en la institución. Eso es un caso sospechoso, no es un caso positivo. Ya pasados los cuatro días, si el estudiante no presentó síntomas o si no tenemos ninguna otra comunicación por parte del Ministerio de Salud, se da como descartado", explicó el director.

¿Qué está pasando entonces?

Don Humberto Jiménez considera que puede ser un error en el instrumento que usa el MEP para los reportes.

En este se debe indicar si el caso es confirmado, sospechoso, descartado o recuperado. Además, los directores deben brindar el número de orden sanitaria del estudiante.

"Dentro de las opciones que nos da el MEP en este formulario se pone el #1 si es un caso confirmado, #2 si es caso sospechoso, #3 es descartado y la opción #4 es recuperado. Ya cuando han pasado los cuatro días y el estudiante no ha desarrollado síntomas, en el informe nosotros le ponemos descartado", añadió.

“No sé si es que a la hora que uno indica que hay un caso sospechoso ellos lo están poniendo como positivo, pero en realidad no se ha dado ningún caso positivo”, reiteró el director.

Según comentó, este informe se envía diariamente a la Dirección Regional a las 9:00 a. m. y solo se llena si hay casos que reportar.

Incluso dice que ayer miércoles venció la última orden sanitaria que se tenía, pero fue un caso sospechoso y descartado.

Por esta razón, piensa que se deben analizar bien los datos.

"Sería importante someter este formulario a revisión y aclaración de algunos puntos. Tal vez en algunos momentos es una cuestión que tiene que ver mucho con salud y tal vez los términos no están bien clarificados para ellos y para nosotros. Sería importante aclarar para que la información sea más veraz", indicó Jiménez.

La situación continúa generando mucho temor e incertidumbre entre los estudiantes y padres de familia de esta escuela de Turrialba.

¿Qué dice el MEP?

Este medio solicitó al Ministerio de Educación una reacción al respecto, sin embargo, aún no se han referido al tema.

Es importante mencionar que el reporte de casos COVID que llega a los medios de comunicación los días martes cuenta con una columna titulada "Cantidad de casos", que es de donde se toma la información.

Además, el título que acompaña a este archivo indica "Informe de centros educativos aplicando el protocolo por casos positivos".

Teletica.com continúa a la espera de la respuesta del MEP.

