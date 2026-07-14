Escorpiones-Guadalupe: todos los detalles del repechaje por un cupo en Primera División

Este martes se realizó la rifa para el juego de repechaje entre Escorpiones y Guadalupe FC. De allí salió que los belemitas serán locales en el Alejandro Morera Soto este sábado a las 7 p. m.

Pero este no fue el único tema que se trató con los representantes de las escuadras: por Escorpiones estuvo su presidente, Juan España; mientras que por Guadalupe FC participaron el presidente, Antonio Abasolo, y el gerente, Robert Garbanzo.

En la reunión se trataron temas administrativos y relacionados con el partido.

Sobre Guadalupe FC y la deuda que se dio a conocer esta mañana, esto anunció la Fedefútbol:

“Al ser un partido definitorio de Primera División, aplican las reglas de este licenciamiento, por lo que el Comité de Licencias realizará la revisión de rutina el viernes 17 de julio, a las 3:00 p. m. Para disputar el partido ambos clubes deberán estar al día con sus obligaciones de seguridad social y financieras”.

También se dio a conocer que, si fuera necesario, habrá tiempos extra y penales, además de que se contará con VAR.

Finalmente, señalaron que las nuevas reglas de la FIFA para evitar la pérdida de tiempo serán aplicadas.

Cualquier jugador que se cubra la boca con una mano, el brazo o la camiseta en una situación de confrontación con un oponente será sancionado con tarjeta roja.

Se aplicará una cuenta regresiva de cinco segundos en los saques de banda y saques de meta. Si se sobrepasa ese tiempo, el saque será para el equipo contrario, con el objetivo de minimizar las interrupciones.

El árbitro deberá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que salga del terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral.

Las sustituciones tendrán un tiempo máximo de 10 segundos. De lo contrario, el juego se reanudará y el cambio deberá esperar hasta la siguiente detención.

Si durante el juego un futbolista recibe atención del cuerpo médico, deberá permanecer al menos un minuto fuera del terreno de juego. Los jugadores no podrán ser tratados en la cancha, salvo en caso de una lesión grave. Las excepciones son: lesión del guardameta; choque entre un guardameta y un jugador de campo; choque entre varios jugadores del mismo equipo; o una lesión de gravedad.



