"Es una mentira", dice maestra acusada de agredir a menor en CEN-CINAI

Una docente separada de su cargo en un CEN-CINAI de San Juan Sur, en Corralillo de Cartago, rompió el silencio tras ser acusada de agredir a un niño de tres años (ver entrevista completa en el video adjunto).

La mujer rechazó categóricamente la denuncia y aseguró que su labor siempre ha estado enfocada en proteger a la niñez.

"Yo niego cualquier agresión, mi labor siempre ha sido proteger a la niñez y esta calumnia no tiene ningún fundamento real. Ella me señala injustamente, a pesar de que casi no tuvimos interacción entre nosotras, es incomprensible por qué alguien querría causar tanto daño con una mentira”, declaró la maestra.

La docente conversó, bajo identidad protegida, con el medio Altavisión para rechazar los señalamientos.

La educadora relató que su interacción con el menor fue limitada y que ya presentaba una lesión antes de su llegada.

"Conmigo solo fue lunes y martes y por un periodo de tres horas, fuimos ese día al patio, ahí jugábamos, luego fuimos al aula por los bolsitos y estuvimos muy poco, el lunes llevaba un aruñito en la mejilla con varios días de evolución, le pregunté a la madre qué le había pasado y no me contestó nada”, agregó.

Por su parte, la madre del menor aseguró a Telenoticias que fue la maestra quien presuntamente agredió a su hijo. Tras trascender la denuncia, la Dirección Nacional de los CEN-CINAI decidió separar a la funcionaria, quien llevaba apenas dos meses nombrada en el centro. La medida busca garantizar la transparencia del proceso mientras se desarrolla la investigación.

La maestra señaló que la situación no solo la ha afectado a nivel personal, sino también a sus familiares. El caso continúa bajo investigación por la Dirección Nacional de los CEN-CINAI, que deberá determinar las responsabilidades y esclarecer lo ocurrido en este presunto hecho de agresión infantil.