“Es una expresión válida”: Ministro de Educación se pronuncia sobre toma de Rectoría UCR

Nota realizada con la colaboración de la periodista Paola Zamora.

En medio de la tensión por la toma del edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) y los cuestionamientos al financiamiento universitario, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, aseguró que las protestas estudiantiles responden a una problemática que trasciende a una sola institución.

"Es una expresión válida. A pesar de que son estudiantes, tienen derecho con su voz a expresar que están de acuerdo con el actuar de la Rectoría y demás.

"El movimiento que vemos en la UCR es una manifestación sobre una situación que está pasando no solo ahí, sino en diferentes universidades”, afirmó el jerarca, al tiempo que reconoció el derecho de los estudiantes a expresar su posición frente a las decisiones institucionales.

Sánchez señaló que el debate sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha logrado posicionarse como un tema país, en el que los alumnos deben tener participación activa. En esa línea, indicó que parte del descontento responde a la exigencia de que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y directa en beneficio del estudiantado.

“Son recursos que pagamos todos y deben invertirse bien, en los estudiantes, en más becas, no en otra cosa”, enfatizó.

Telenoticias consultó sobre la amenaza de un posible atentado en el contexto de la protesta en la UCR; el ministro aseguró que desconocía la situación en ese momento, pero fue enfático en rechazar cualquier tipo de violencia.

“Cualquier expresión de violencia no es de recibo. La discusión debe ser de altura, con respeto, información y datos”, manifestó.

El jerarca insistió en que los conflictos relacionados con el financiamiento universitario deben resolverse mediante el diálogo y no mediante acciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Gobierno niega intención de afectar a universidades

Sánchez también rechazó las afirmaciones que apuntan a una supuesta intención del Gobierno de debilitar a la UCR u otras universidades públicas como la Universidad Nacional (UNA).

“Es totalmente falso. Lo que hemos planteado desde hace años es que el FEES impacte realmente en el desarrollo del país”, aseguró.

Entre las propuestas del Ejecutivo, mencionó la necesidad de alinear las carreras con el mercado laboral, ampliar el acceso en regiones, aumentar las becas y revisar la distribución de los recursos entre universidades.

En ese sentido, cuestionó las diferencias en la asignación presupuestaria, señalando que algunas instituciones reciben proporcionalmente menos recursos que otras, lo que, a su criterio, debe ser revisado.

El ministro recordó que no se logró un acuerdo entre el Gobierno y las universidades sobre el FEES, por lo que el tema será elevado a la Asamblea Legislativa, "tal como lo establece la Constitución".

Según explicó, la propuesta del Ejecutivo contempla un crecimiento nominal del 0%, que en términos reales —debido a la baja inflación— implicaría un aumento, mientras que las pretensiones de las universidades fueron calificadas como “inviables” por su impacto en las finanzas del país.

Las declaraciones se dieron durante una actividad conjunta entre el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura para conmemorar el Día del Libro, la mañana de este jueves.



