“Es un milagro”, dice familiar de menor que permaneció cinco horas perdido en montaña de Dota

Un milagro y una obra de Dios. Así califican los familiares del menor de solo tres años que permaneció cinco horas perdido en una montaña de Dota, en la Zona de los Santos.

El pequeño Luis desapareció mientras caminaba con su abuelo, quien por un momento lo perdió de vista y luego ya le resultó imposible encontrarlo.

“Es un milagro, una obra de Dios y de la Virgen”. Nosotros llegamos aproximadamente a las 10 de la mañana a visitar a los familiares y nos encontramos la situación de que Luis estaba perdido. Yo al momento no me asusté mucho, pero luego la situación se nos salió de control.

“La tía llamó al 911 y fue todo un despliegue de Cruz Roja, de los vecinos de la comunidad, era todo el pueblo colaborando para el rescate. Es una zona montañosa, quebrada, donde hay moras, charral, entonces es muy difícil”, explicó Allan Araya, tío polítco del pequeño.

El pequeño fue encontrado a un kilómetro del lugar donde desapareció por uno de los rescatistas de Cruz Roja que se sumó a la búsqueda.

“Vecinos de todos los alrededores peinando la finca para encontrar a Luis. Él recorrió aproximadamente un kilóemtro de donde se le perdió al abuelo hasta donde fue encontrado. Agradecer a ese muchacho de apellido Marín que fue quien lo encontró en una galerita y procedió a traerlo.

“Es una situación familiar dificíl. Ya la mamá cuando tuvo al chiquito en los brazos fue otra cosa, él estaba bien pero algo asustado por ver tanta gente”, añadió el familiar.

El menor fue encontrado mojado pero en perfectas condiciones de salud.

Se estima que alrededor de 100 personas participaron de la búsqueda del pequeño.