¿Es posible extraditar a Celso Gamboa por hechos previos a reforma constitucional?

Alrededor de la extradición del abogado Celso Gamboa emergió un debate sobre si esta procede o no, en virtud de una supuesta aplicación retroactiva de una reforma a la Constitución Política en esa materia.

Valga recordar que, el 29 de mayo pasado, entró en vigencia una actualización de la Carta Magna que vino a permitir la extradición de costarricenses.

Pero la investigación contra el exmagistrado inició hace más de un año, según reconoció el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, en una atención de medios de comunicación efectuada el lunes tras la detención del también exministro de Seguridad Pública.

De ahí que se formó algún debate sobre si aplica de alguna forma el principio de irretroactividad de la ley (o sea, que una norma nueva no puede ser aplicada para afectar situaciones anteriores a su promulgación), previsto en el artículo 34 de la Constitución.

Por ello, Teletica.com consultó al respecto a los abogados constitucionalistas Marvin Carvajal y Fabián Volio y estos coincidieron en que la extradición de Gamboa no peligra por ese punto particular.

"Lo que pasa es que hay mucha jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha determinado que esto procede para normas de fondo, no para normas procesales. Es decir, si yo realizo una acción el día de hoy, y está vigente una norma procesal, por ejemplo, el Código Procesal Penal actual, que establece ciertos procedimientos, y dentro de un mes aprueban un nuevo Código Procesal Penal con nuevos procedimientos, lo que ha dicho la Sala Constitucional es que se pueden aplicar las nuevas normas procesales, puesto que estas no son parte de la amenaza o de la condenación que había, y que me decía: 'Si usted comete ese delito, la pena sigue siendo la misma, solamente cambiaron los procedimientos'.

"Y esto es un tema procesal, en cuanto a cuál va a ser el lugar donde la persona va a ser juzgada. Va a ser Costa Rica, o va a ser los tribunales de otro país, o con otros procedimientos. De modo que, si nos atenemos a esa jurisprudencia constitucional, y si esta no variara, probablemente en este caso no se podría alegar este tipo de retroactividad, y sería positivo aplicar la reforma constitucional incluso a hechos que hayan sido realizados en el pasado", explicó Carvajal.