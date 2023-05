¿Es peligroso "cortar" la regla con pastillas anticonceptivas para ir a la playa?

25 de mayo de 2023, 10:20 AM

Al menos una vez en su vida, las mujeres han visto algún plan truncado debido a la menstruación, sobre todo si este involucraba actividades como ir a la playa o a la piscina. Cuando esto ocurre, hay un consejo que no tarda en llegar: "Tome pastillas anticonceptivas por tres días y así se le corta la regla".

Si ya lo ha hecho o ha leído al respecto, pero aún no se ha arriesgado, acá le contamos qué dicen los doctores.

Pero, ¿es peligroso o no hacerlo? "Realmente no es nada malo y no les va a dañar el cuerpo", respondió el especialista.