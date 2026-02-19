“Es peligroso”: Alcalde responde al MOPT por no avalar prohibición de camiones en Ruta 10

“Si un informe técnico nos dice que la recomendación es prohibir el paso de camiones articulados, contradecir ahora este informe es muy peligroso”, dijo el alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no avalara la prohibición de camiones por la Ruta 10.

El pasado 17 de febrero, el Concejo Municipal aprobó prohibir el paso de camiones de 12 metros o más por el casco urbano del cantón. La decisión se basó en un estudio técnico del MOPT, elaborado en 2021.

La vía afectada conecta Turrialba con Siquirres y funciona como ruta alterna cuando la Ruta 32 está cerrada.

Sin embargo, este jueves, el MOPT calificó la medida de irracional y aseguró que es improcedente, ya que se trata de una ruta nacional cuya regulación es competencia del Gobierno Central. El ministerio agregó que el gobierno local no cuenta con policías de tránsito para aplicarla y que el informe utilizado tiene seis años, fue rechazado anteriormente y ahora se busca aplicar de manera parcial.

Ante esto, Hidalgo indicó que envió una solicitud de audiencia con el ministro del MOPT, Efraím Zeledón, y los equipos técnicos responsables del estudio. El objetivo es analizar soluciones que concilien seguridad vial y circulación de vehículos de carga.

"Si nos dan ampliación de curvas, carriles de ascenso, demarcación y colocación de señalización, no hay ningún problema. No estamos en contra de que los camiones circulen; pero estamos defendiendo la vida de las personas", afirmó el alcalde.

Hidalgo también defendió el criterio técnico que sustentó la decisión del Concejo Municipal. Señaló que el estudio concluye que las calles del centro no cumplen con los requerimientos para camiones de gran longitud.

"Ahora cambian la versión y dicen que es improcedente y que no hay otra vía. Lo que queremos es que nos arreglen", agregó ante consultas de Teletica.com.

Según el alcalde, el estudio técnico MOPT-03-05-01-0749-2021 señala que las intersecciones del casco urbano, especialmente la de avenida 4 con calle 2, no permiten giros seguros para camiones de 12 metros o más.

El documento advierte que estos vehículos invaden carriles contrarios y aceras peatonales, lo que aumenta significativamente el riesgo de accidentes. Además, no existen rutas alternas con radios de giro adecuados dentro de la red vial de Turrialba.

El estudio también indica que los camiones articulados deben detener por completo el tráfico para realizar los giros, provocando congestión y poniendo en peligro a peatones y otros conductores.