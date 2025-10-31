¿Es peligrosa para la salud la plaga de caracoles africanos que apareció en Heredia?

El reciente hallazgo de una plaga de caracoles gigantes africanos en la provincia de Heredia generó preocupación entre los vecinos, debido a los posibles riesgos que representa para la salud humana y animal.



El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) confirmó que la detección se realizó el pasado 21 de octubre en un residencial de Mercedes Sur, aunque la alerta nacional fue comunicada oficialmente este miércoles 29.

Según la institución, el brote se descubrió tras una inspección efectuada por una denuncia ciudadana. Hasta el momento, se han encontrado alrededor de 460 ejemplares, entre inmaduros, juveniles, subadultos y adultos, además de varias conchas vacías.



Nelson Morera Paniagua, director ejecutivo del SFE, explicó que estos caracoles pueden representar un riesgo sanitario.

“Hay que informarle a la comunidad en general que este tipo de caracoles pueden generar enfermedades para los seres humanos y también para las mascotas. En el caso de los seres humanos, podría ser meningitis o algunas otras situaciones, y en el caso de las mascotas, algún tipo de problema”, advirtió.

Morera pidió a la población no manipular los caracoles sin protección, y en caso de encontrarlos, usar guantes o una bolsa plástica para recogerlos y colocarlos en un recipiente.

“Lo conveniente es contactarse de manera oportuna e inmediata con los funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado para que podamos llevar a cabo la recolección”, indicó Morera.

El director añadió que el SFE trabaja en coordinación con la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Salud para atender la situación de forma conjunta. También hizo un llamado a la ciudadanía a no eliminar otros caracoles nativos, ya que muchas especies locales son inofensivas e incluso benéficas para el ecosistema.

<span id="selectionBoundary_1761945851530_49410447224215326" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



“En Costa Rica hay muchas especies de caracoles bastante grandes que son normales, incluso algunos son benéficos, y la gente los está matando por temor a que sean africanos. Les pedimos que no los maten, que mejor nos llamen para confirmar si se trata de esta especie o no”, agregó Morera.

Finalmente, el funcionario recordó que la identificación del caracol debe quedar en manos de los entomólogos del SFE, pues existen ejemplares muy similares. Además, señaló que una característica distintiva del caracol gigante africano es que nunca anda solo, sino que se desplaza en grupos.



En caso de encontrar ejemplares sospechosos, llamar a los teléfonos 2549-3501, 2549-3652 o 2549-3651, o escribir al correo [email protected], adjuntando una fotografía si es posible.

