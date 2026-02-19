“Es irracional”: MOPT se opone a prohibir paso de tráileres por centro de Turrialba

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) calificó como irracional la reciente decisión del Concejo Municipal y del alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, de prohibir el paso de camiones pesados por el casco urbano del cantón.

Según informó el departamento de Comunicación del ministerio a Teletica.com, el despacho del ministro Efraím Zeledón señaló que la medida es improcedente, ya que se trata de una ruta nacional, en este caso la Ruta 10 que conecta Turrialba con Siquirres y funciona como vía alterna cuando la Ruta 32 está cerrada.

El MOPT indicó que el acuerdo municipal carece de fundamento técnico y no puede ser cumplido, dado que estas vías son competencia exclusiva del ministerio según la ley.

Además, la Municipalidad no cuenta con oficiales de tránsito para implementar la medida y requeriría apoyo de la Policía de Tránsito nacional.

También indicaron que el informe técnico que sustenta la decisión tiene seis años de antigüedad, fue rechazado por el gobierno local en ese momento y ahora se busca aplicarlo de forma parcial y a conveniencia, señaló el MOPT.

Por estas razones, confirmaron que no se enviará ningún oficial de tránsito a hacer cumplir la prohibición.

Sobre la propuesta



El pasado 17 de febrero, el Concejo Municipal de Turrialba aprobó prohibir el paso de camiones de 12 metros o más por el casco urbano, basándose en un estudio que señalaba que las calles del centro no permiten maniobras seguras.



La medida se fundamenta en un informe técnico de tránsito del MOPT del año 2021, que concluyó que las calles del centro urbano no cuentan con las condiciones adecuadas para que estos vehículos realicen maniobras, especialmente en las intersecciones.



El alcalde Carlos Hidalgo defendió la decisión, alegando que protege la vida de peatones y conductores, y solo se exime a camiones que transporten mercancía para comercios locales.

Según el gobierno local, la multa por incumplimiento es de ₡122.597, y las autoridades pidieron respetar la señalización y las rutas autorizadas.

Finalmente, el Concejo Municipal comunicó la decisión al MOPT y al ministro Zeledón, para su conocimiento y divulgación formal.