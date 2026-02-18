“Es inocente”, afirma defensor de sospechoso de femicidio de Nadia Peraza

El abogado del sospechoso de matar a Nadie Peraza, Francisco Herrera, defendió la inocencia de su cliente de apellido Buzano, tras el inicio de un juicio en su contra por el femicidio ocurrido entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024.



Lo hizo durante su primera intervención ante el Tribunal Penal de Heredia, en el arranque del debate que se le sigue al sujeto de 26 años por cuatro delitos distintos.

“Esta representación no se va a referir en este momento a la acusación, ni a la querella ni a la acción civil. Sí quiero dejar claro, señores jueces, que la teoría de la defensa es que Jeremy Buzano es totalmente inocente de los hechos que se le vienen atribuyendo y así lo vamos a demostrar en el transcurso de este debate”, señaló el defensor.

Por su parte, el acusado se abstuvo de declarar, aunque dejó ver que no comprende por qué se le achaca el crimen.



En su presentación ante el órgano jurisdiccional, el imputado confesó que es adicto a la cocaína y la marihuana.



Buzano es sospechoso de femicidio, sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad.



