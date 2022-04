"Es injusto que los pacientes de la CCSS tengamos que sufrir por la burocracia"

Raquel Mechoulam es una paciente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien padece de cáncer en los huesos. Días atrás, denunció en sus redes sociales una mala experiencia que tuvo con la institución (ver video adjunto).

Ella cuenta que está en proceso de pensionarse y, desde hace un año, se encuentra incapacitada. Recibe dinero por ese permiso; pero, como el mes anterior no le llegó, tuvo que tomar acciones.

"Puse un tiquete para preguntar por qué no me pagan la incapacidad desde el mes pasado, y me contestan diciéndome que mi incapacidad está bloqueada porque yo soy pensionada, lo cual no es así, todavía no he salido a la pensión.

"Mandé el último documento, que me pidieron hace más de 15 días, y he pedido tres o cuatro correos que me digan si ya lo recibieron o no, y no hay respuesta. Entonces me tuve que trasladar físicamente a la Gerencia de Pensiones para que la muchacha, después de un rato porque no me entendía la situación, me dice que sí, que en efecto, que hay un error porque mi pensión no ha salido", contó en un video subido a redes sociales.

Luego, le dieron un papel para que se trasladara a otro edificio a resolver la situación, a pesar de que fue un error del sistema. La asegurada de 41 años tiene cáncer de huesos, por lo que le cuesta caminar.

"No es justo. Yo soy una persona con privilegio, que tengo una red de apoyo que me llevan y me traen, porque yo tengo dos años de no poder manejar. Tengo el privilegio de poder resolver mis temas económicos y de mi familia junto con mi esposo, sin depender de este mes de atraso, gracias a que somos ordenados y oramos. Pero ¿cómo hace la gente que no, cómo hace la gente que va, el día que está esperando que le depositen, ya sea su pensión o que les depositen su incapacidad? ¿Cómo hago yo, que tengo cáncer en los huesos, que me duele caminar, que ando con un bastón (...) Estoy cansada, estoy muy cansada, no es justo. No es justo que la burocracia le haga pasar esto a los pacientes", contó.

El principal cuestionamiento de la paciente es quién coordina, en la institución, los detalles entre departamentos, tomando en cuenta la parte humana de cada paciente.

"Este grito de auxilio va a los tomadores de decisiones en esas instituciones. Ustedes están sirviendo a un pueblo y si no pueden poner en orden, pues denle paso a los que sí pueden (...) Pongan a alguien capaz que sepa gerenciar, que sepa coordinar, que se callen de esas burocracias, que tenga un poquito de respeto al dolor y a las cosas que vivimos los pacientes", indicó.

La mujer resaltó el trabajo que realizan quienes atienden pacientes en los hospitales, como secretarias, enfermeros, médicos e, incluso, guardas de seguridad. Ya que, según dijo, este problema es únicamente de burocracia.

Respuestas

Algunas horas después de esta publicación, la CCSS se comunicó con Raquel para explicarle lo sucedido.

Según contó ella misma en otro video, una asesora de la Gerencia Financiera la llamó para comentarle que habían resuelto el tema de su incapacidad y pensión. Ahora se pensionará el próximo 10 de mayo.

"Yo sabía que a mí el tema me lo iban a resolver de alguna u otra forma, pero mi objetivo principal es que estas cosas no le pasen a otras personas", dijo la paciente.

Teletica.com también consultó directamente a la institución, quienes confirmaron esta versión.

"Se logró accionar el pago pendiente de incapacidades y, a la vez, se le informó a doña Raquel que el trámite de su pensión por invalidez logró seguir su curso normal", indicaron.