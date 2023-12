"Es decepcionante", dice fiscal general tras liberación de sospechosos de amenazar a agentes

En ese sentido, el jefe del Ministerio Público alegó que de las imágenes se evidencia que se trata de armas reales y prohibidas, como lo son un fusil de asalto AK-47 y una pistola 9 milímetros con cargador largo de 30 tiros.

Desde la perspectiva del fiscal, la resolución viola las reglas de la experiencia.

Asimismo, argumentó que desde días antes el video tomado con una cámara frontal en el auto de los oficiales ofendidos se filtró, lo que le permitió a los imputados ―de apellidos González y Castro― cambiar sus apariencias (uno de ellos se rapó, por ejemplo) y deshacerse de elementos que los pudiesen involucrar.

"Es evidente que las armas no iban a aparecer", aseguró Díaz.

A pesar de lo anterior, el fiscal general no precisó si el Ministerio Público apelará o no.

Resolución "discutible"

Una visión similar tiene al abogado penalista Federico Campos.

Para el jurista, lo resuelto por el Juzgado Penal de La Unión "es debatible", explicó a este medio.

En primer lugar, señaló que no observa con claridad que no existan razones suficientes para dictar la prisión preventiva, en el tanto que en el video se observa con claridad que son armas no permitidas.

Precisamente, la grabación es una prueba contundente, que además se acompaña del testimonio de los agentes agraviados, quienes además escucharon siete aparentes detonaciones.

Aunó que el órgano jurisdiccional además debe ponderar una serie de elementos antes de tomar una determinación.

Entre estos, destacó los peligros procesales, así como la gravedad del hecho (que generó gran alerta social, en el tanto que se trata de una vía altamente transitada).

Más a detalle, mencionó que, desde su perspectiva, existe un riesgo de fuga en el que tanto que Castro intentó escapar por los techos de varias casas al momento de los allanamientos que se ejecutaron el viernes.

También subrayó un peligro de obstaculización de la justicia, en el tanto que González se rapó con el objetivo de cambiar su apariencia y dificultar su identificación.

Los sospechosos únicamente deben descontar las medidas cautelares de firma periódica en sede judicial, prohibición para portar armas de fuego y obligación para ingresar a Linda Vista de Río Azul de La Unión.