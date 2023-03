¿Es buen momento para endeudarse en dólares? Esto recomiendan los expertos

13 de marzo de 2023, 11:09 AM

Este lunes 13 de marzo, el dólar se mantiene en el precio más bajo que ha tenido en los últimos siete años. El valor de venta en la referencia oficial del Banco Central llegó a ₡552,12, algo que no se registraba desde el 20 de junio de 2016, cuando estuvo en ₡549,74.

En este escenario y con el incremento acelerado que han tenido las tasas de interés, surge una pregunta: ¿es o no un buen momento para endeudarse en esta moneda o para cambiar un crédito de colones a dólares?

El director de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero, es contundente al decir que, quienes no ganan en dólares, es mejor que esquiven esa tentación. “Ese puente es mejor no pasarlo, si no se tiene que pasar”, recalcó.