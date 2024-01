Errores comunes en el arbitraje: Esto dice Horacio Elizondo

“Se marcan cinco minutos. Si de los cinco había cuatro minutos que no se jugaban, se debe remarcar arriba del tiempo adicional. Yo me responsabilizo de marcar cinco y hay cuatro que no se disputan, cuando terminaron los cinco, tengo que marcar los cuatro que me faltan”, explicó el experto.

Dijo que hay otro que la gente en general, desde los silbateros, hasta los aficionados, desconocen o se marca de manera incorrecta, y es la amonestación por ataque prometedor.