“Eran muy alegres y una teja”: Comunidad despide con dolor a árbitros fallecidos en accidente

Amigos, familiares y miembros del arbitraje despidieron a Sebastián Garro Bonilla y Yeudy Rojas Mora, los dos árbitros que fallecieron en un accidente de tránsito cuando se dirigían a cubrir un partido de fútbol sala en Uvita.

Las honras fúnebres de Sebastián Garro Bonilla se realizaron durante la mañana de este domingo en el Centro Cristiano Nueva Visión, en General Viejo de Pérez Zeledón, donde allegados se reunieron para darle el último adiós.

Iglesia de Palmares en Daniel Flores de Pérez Zeledón.



Ese mismo día, pero en la iglesia de Palmares, en Daniel Flores de Pérez Zeledón, familiares y amigos despidieron a Yeudy Rojas Mora, quien también falleció a causa del mismo accidente ocurrido en el sector de Platanillo.

Durante las exequias, Emelda Elizondo expresó un mensaje de acompañamiento espiritual.

“Expresamos nuestro sentimiento de comunión y esperanza cristiana por el fallecimiento de Yeudy. Elevamos oraciones por el eterno descanso de él y su compañero Sebastián. Acompañamos con solidaridad a sus familiares, amigos y a la comunidad que los conoció, confiando en la promesa de vida eterna y de resurrección”, dijo Elizondo. Por su parte, Randy Arias, árbitro y representante de la Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón (ASOAPEZ), los recordó con mucho cariño.

“A nivel personal recibir una noticia de esas es muy difícil. Recuerdo que estaba en casa con mi mamá viendo las noticias y vimos un accidente de tránsito; al rato nos dieron la noticia que Sebastián y Yeudy eran las víctimas, todos los queríamos mucho. “Aparte de compañeros de arbitraje, como personas y amigos, eran increíbles. Sebastián era muy alegre, muy humilde, una calidad de persona, mientras que Yeudy siempre tenía sonrisas, era un vacilón y una teja con todos nosotros. Esto es muy difícil para sus familiares y les deseamos mucha fortaleza”, señaló Arias. Ambos hombres eran vecinos de Pérez Zeledón y pertenecían a la Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón (ASOAPEZ).





Sebastián Garro Bonilla era vecino de General Viejo y padre de una joven de 18 años. Yeudy Rojas Mora, también oriundo de Pérez Zeledón, era padre de un menor de 11 años.

El accidente de tránsito ocurrió a las 4:30 p.m. del sábado anterior en el sector de Tinamastes, cuando la motocicleta en la que viajaban colisionó contra un camión y posteriormente se incendió.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar las circunstancias que mediaron en el hecho.