Equipos en zona de descenso apuestan por veteranos

El Clausura 2026 encuentra a tres equipos en la zona más complicada de la tabla. San Carlos y Guadalupe inician el certamen con 13 unidades, mientras que Sporting tiene 16.

Estas oncenas apuestan a la llegada de veteranos para ayudarlos a alejarse del sótano.

Jeikel Venegas, con 37 años, junto a Jorman Aguilar (31), se perfilan como la apuesta en ofensiva de los Toros del Norte, para un equipo que solo celebró 15 dianas el semestre anterior, empatado con los de Sporting como la peor marca entre los 10 participantes de la Primera División.

Los guadalupanos también han buscado jugadores con experiencia y Marvin Angulo, a sus 39 años, es uno de los futbolistas con más recorrido en el campeonato local.

En Sporting no se ha hecho oficial la llegada de Marco Ureña, pero todo parece indicar que, a sus 35 años, el delantero seguirá su carrera con los albos, tras su paso por Cartaginés.

Pero también otras instituciones han confiado en jugadores con largo recorrido.

Por ejemplo, Herediano se hizo con los servicios de Keysher Fuller (31), lateral con amplia experiencia, y hasta un gol en el Mundial de Catar 2022.



