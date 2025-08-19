Equipos de Primera División buscan sellar su boleto a siguiente fase en el Torneo de Copa
Sporting, Pérez Zeledón, Puntarenas y Liberia ganaron sus partidos en la ida
La tercera semana de juego del Torneo de Copa trae cuatro partidos, ente este martes y el jueves. Los equipos de la Primera División llegan con ventaja al juego definitivo.
A continuación, el detalle de los partidos
CS Uruguay Vs. Sporting FC
Estadio: “Colleya” Fonseca.
Fecha: martes 19 de agosto de 2025.
Hora: 3:00 pm.
Ida:
Uruguay-Sporting (0-3)
Uniformes:
Uruguay: Camiseta aurinegra, pantaloneta y medias negras.
Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias verdes.
Sporting: Camiseta, pantaloneta y medias blancas.
Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias celestes.
Árbitros:
Árbitro central: Brandon Ortega.
Puntarenas FC Vs. Escorpiones de Belén
Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez.
Fecha: Martes 19 de agosto de 2025.
Hora: 6:00 pm.
Ida:
Puntarenas-Escorpiones (3-2)
Uniformes:
Puntarenas: Camiseta, pantaloneta y medias naranjas.
Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias verde limón.
Escorpiones: Camiseta blanca con amarillo, pantaloneta y medias blancas.
Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias rojas.
Árbitros:
Árbitro central: Raúl Eduarte.
M. Pérez Zeledón Vs. Quepos Cambute
Estadio: Municipal Pérez Zeledón.
Fecha: Martes 19 de agosto de 2025.
Hora: 8:00 pm.
Ida:
Pérez Zeledón-Cambute (3-0)
Uniformes:
Pérez Zeledón: Camiseta, pantaloneta y medias azules.
Uniforme de portero: Camiseta verde con detalles en blanco, pantaloneta y medias verdes.
Quepos: Camiseta y pantaloneta beige con líneas negras y naranjas y medias blancas.
Uniforme de Portero: Camiseta y pantaloneta morada con líneas blancas y medias negras.
Árbitros:
Árbitro central: William Rodríguez.
M. Liberia Vs. ADR Cóbano
Estadio: Edgardo Baltodano Briceño.
Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025.
Hora: 8:00 p.m.
Ida:
Liberia-Cóbano (2-1)
Uniformes:
Liberia: Camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras.
Uniforme de Portero: Camiseta, pantaloneta y medias rojas.
Cóbano: Camiseta, pantaloneta y medias blancas.
Uniforme de Portero: Camiseta y pantaloneta rosada con azul y medias azules.
Árbitros:
Árbitro central: Cristopher Ramírez.