Equipos de Primera División buscan sellar su boleto a siguiente fase en el Torneo de Copa

La tercera semana de juego del Torneo de Copa trae cuatro partidos, ente este martes y el jueves. Los equipos de la Primera División llegan con ventaja al juego definitivo.

A continuación, el detalle de los partidos

CS Uruguay Vs. Sporting FC

Estadio: “Colleya” Fonseca.

Fecha: martes 19 de agosto de 2025.

Hora: 3:00 pm.

Ida:

Uruguay-Sporting (0-3)

Uniformes:

Uruguay: Camiseta aurinegra, pantaloneta y medias negras.

Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias verdes.

Sporting: Camiseta, pantaloneta y medias blancas.

Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias celestes.

Árbitros:

Árbitro central: Brandon Ortega.

Puntarenas FC Vs. Escorpiones de Belén

Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez.

Fecha: Martes 19 de agosto de 2025.

Hora: 6:00 pm.

Ida:

Puntarenas-Escorpiones (3-2)

Uniformes:

Puntarenas: Camiseta, pantaloneta y medias naranjas.

Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias verde limón.

Escorpiones: Camiseta blanca con amarillo, pantaloneta y medias blancas.

Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias rojas.

Árbitros:

Árbitro central: Raúl Eduarte.

M. Pérez Zeledón Vs. Quepos Cambute

Estadio: Municipal Pérez Zeledón.

Fecha: Martes 19 de agosto de 2025.

Hora: 8:00 pm.

Ida:

Pérez Zeledón-Cambute (3-0)

Uniformes:

Pérez Zeledón: Camiseta, pantaloneta y medias azules.

Uniforme de portero: Camiseta verde con detalles en blanco, pantaloneta y medias verdes.

Quepos: Camiseta y pantaloneta beige con líneas negras y naranjas y medias blancas.

Uniforme de Portero: Camiseta y pantaloneta morada con líneas blancas y medias negras.

Árbitros:

Árbitro central: William Rodríguez.

M. Liberia Vs. ADR Cóbano

Estadio: Edgardo Baltodano Briceño.

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025.

Hora: 8:00 p.m.

Ida:

Liberia-Cóbano (2-1)

Uniformes:

Liberia: Camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras.

Uniforme de Portero: Camiseta, pantaloneta y medias rojas.

Cóbano: Camiseta, pantaloneta y medias blancas.

Uniforme de Portero: Camiseta y pantaloneta rosada con azul y medias azules.

Árbitros:

Árbitro central: Cristopher Ramírez.