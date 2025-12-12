Equipos casa pagarán multas tras el juego de ida de las semifinales

Liberia y Cartaginés resultaron sancionados tras el juego de ida de la semifinal del Apertura 2025, luego de recibir a Alajuelense y Saprissa, respectivamente.

Estos fueron los castigos puestos por el Tribunal Disciplinario de la FCRF:

Municipal Liberia

Se sanciona al club con una multa de ₡150.000, de conformidad con el artículo 32 inciso 8), al ser la primera vez que se niega a cumplir con las normas de la International Board relativas al uniforme y/o las disposiciones del Reglamento de Competición.

Club Sport Cartaginés

Se sanciona al club con una multa total de ₡800.000, desglosados de la siguiente manera:

₡300.000 según el artículo 57 BIS inciso 4), al ser la primera vez que el jefe de prensa del club en día de partido no cumple con sus obligaciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento de Comunicación y Prensa.

