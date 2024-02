¿Enviar fotos y videos eróticos fortalece la relación de pareja?

​"Hay celulares que tienen una nube donde respaldan las fotos, si esa nube no la tienes con la mejor seguridad, no tienes una contraseña segura, no tienes lo que se llama un factor de autenticación, un atacante podría acceder a su teléfono y descargar esas fotos, lo cual sería un peligro.



"Igual, cuando borramos esas fotografías, hay aplicaciones especializadas en recuperar información: si vende su celular o lo pierde, alguien puede recuperarlo y difundir ese mismo material. Si algo se difunde es imposible controlarlo, una vez que se sube a Internet es muy poco probable bajarlo. Lo que yo siempre digo es que el Internet no olvida", finalizó Bravo.