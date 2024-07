Entre gritos, empujones e insultos: Vea cómo salió la ministra Müller de Conare

La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, salió de las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en el edificio Dr. Franklin Chang Díaz, entre gritos, insultos y empujones (ver video adjunto).

La jerarca asistió este jueves a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y, pese a su compromiso con la prensa de referirse a su voto de censura, no lo hizo.

En medio de esa situación, varios estudiantes le cerraron el paso y le exigían renunciar a su cargo. En la grabación se observa a una alumna de la Universidad de Costa Rica (UCR) que empujó a la titular del MEP. Ante esto, el guardaespaldas de Müller se interpuso y la llevó hasta el vehículo en el que abandonaron el recinto.



Este medio conversó con Valentina Palacio, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), quien explicó las razones que los motivan a pedir la cabeza de la jerarca y subraya que los hechos ocurridos son “protesta, nunca violencia”.



​"Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica nos posicionamos totalmente en contra de las acciones que ha tomado la ministra y las decisiones que ha tomado respecto a la educación pública de este país. Eso lo viene a demostrar una vez más: su incompetencia y su irresponsabilidad. Como estudiantes, estamos sumamente preocupados y preocupados por la irresponsabilidad y el desapego, y no seguimiento que se le da a la educación pública y al Estado social de derecho. "La violencia puede manifestarse de muchas formas. Sin embargo, creo que también hay que saber diferenciar la violencia de la protesta y de la manifestación respecto a un descontento tan grande como lo hay ahorita con la labor de la ministra. Creo que dentro de nuestra autonomía como personas, estudiantes y como universidad, tenemos todo el derecho de plantear nuestras preocupaciones y decirles que no nos gusta más", acotó la presidenta de la FEUCR.

Por su parte, el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, mencionó que la ministra debería renunciar a su cargo y ratifica que ningún tipo de violencia debería ser permitido.

​"El movimiento está pidiendo la renuncia. El voto de censura en la Asamblea Legislativa, definitivamente, refleja diferentes posiciones que tienen diferentes sectores en el país. En este sentido hay que atender la educación pública nacional y esos diferentes sectores creemos que no se ha atendido. Yo creo que debe considerarse la renuncia de la señora ministra.



"Nosotros decimos claramente que el movimiento estudiantil es totalmente autónomo e independiente. Nosotros aquí en las instalaciones de Conare no le podemos cerrar las puertas al movimiento estudiantil y obviamente no avalamos ningún tipo de agresión. Y bueno, vamos a analizar la situación en particular. Nosotros no tenemos evidencia en ese sentido, pero evidentemente Conare no va a permitir ningún tipo de agresión física ni de otra naturaleza. El movimiento estudiantil es autónomo e independiente y puede venir las veces que considere pertinente", finalizó el rector.