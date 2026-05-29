Entre fuego y balas: bomberos de Pavas enfrentan emergencias extremas

La estación de bomberos de Pavas se ha convertido en un escenario inusual donde la atención de emergencias no solo implica combatir incendios, sino también enfrentar situaciones de violencia armada.

En una de las experiencias más impactantes, mientras los bomberos intentaban salvar la vida de un hombre herido de bala dentro de la sala de atención primaria, afuera aguardaban tanto sus compañeros como sus rivales, generando un ambiente de tensión extrema.

La dinámica en esta estación es distinta a la de otras. Debido a la realidad que enfrentan día a día, los bomberos de Pavas habilitaron una sala de atención primaria, donde incluso trabajan paramédicos como Marco Meza y Alonso Esquivel, quienes atienden casos de urgencia sin necesidad de salir de la estación.

La Fuerza Pública suele permanecer en las afueras de la estación para brindar seguridad, ya que la violencia que rodea a los heridos atendidos representa un riesgo constante para el personal.

Además de casos relacionados con balaceras, los bomberos de Pavas también han tenido que asistir partos, brindar apoyo psicológico e incluso realizar procedimientos como cortar anillos en situaciones de emergencia.

La realidad que enfrentan refleja cómo la violencia ha alcanzado espacios destinados a salvar vidas, obligando a los bomberos a adaptarse y responder en condiciones cada vez más complejas.