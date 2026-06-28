Entre consignas de igualdad y mucho color: Marcha de la Diversidad toma San José y pide frenar la discriminación

Entre un masivo despliegue de color, música y enérgicas consignas por la igualdad de derechos, cientos de personas tomaron las principales vías de la capital este domingo en la edición 2026 de la Marcha de la Diversidad (Pride CR).

La movilización arrancó al mediodía frente a la estatua de León Cortés en La Sabana con un objetivo de alzar la voz por el respeto, la visibilización y el fin de la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+.

La Banda Comunal de Aserrí fue la encargada de encabezar el desfile a lo largo de la principal arteria capitalina, abriendo paso al bloque de asistentes.

Con pancartas y mensajes como ﻿"Abrazos de mamá"﻿ y "Amo a mi hije LGBTIQ+", los marchantes avanzaron reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la igualdad ante la ley.



El recorrido avanzó de forma directa hacia la Plaza de la Democracia, al costado sur de la Asamblea Legislativa, donde está previsto que concluya la movilización.

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Al llegar a la Plaza de la Democracia, la actividad dará paso a un evento de cierre musical completamente gratuito para todo el público.