Entre consignas de igualdad y mucho color: Marcha de la Diversidad toma San José y pide frenar la discriminación
La jornada arrancó al mediodía bajo un ambiente de fiesta total en los alrededores de la estatua de León Cortés en La Sabana.
Entre un masivo despliegue de color, música y enérgicas consignas por la igualdad de derechos, cientos de personas tomaron las principales vías de la capital este domingo en la edición 2026 de la Marcha de la Diversidad (Pride CR).
La movilización arrancó al mediodía frente a la estatua de León Cortés en La Sabana con un objetivo de alzar la voz por el respeto, la visibilización y el fin de la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+.
La Banda Comunal de Aserrí fue la encargada de encabezar el desfile a lo largo de la principal arteria capitalina, abriendo paso al bloque de asistentes.
Con pancartas y mensajes como
El recorrido avanzó de forma directa hacia la Plaza de la Democracia, al costado sur de la Asamblea Legislativa, donde está previsto que concluya la movilización.
Al llegar a la Plaza de la Democracia, la actividad dará paso a un evento de cierre musical completamente gratuito para todo el público.
Las presentaciones en la tarima principal iniciarán a las 4:00 p. m. con el artista nacional David Nick. Posteriormente, a las 4:30 p. m., tomará el escenario el cantante Jecsinior Jara.
Su presentación será seguida de forma continua por el show de La Rancherita y la participación de Stefany Herrera, para dar el cierre definitivo a la jornada cerca de las 6:00 p. m.
Esta movilización global se realiza cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de 1969 ocurridos en el bar Stonewall de Nueva York, Estados Unidos, donde clientes gais, transexuales y drag queens se enfrentaron a una violenta redada policial ejecutada en el establecimiento.
La respuesta y resistencia de la comunidad civil a esa intervención represiva dio origen al Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.
En Costa Rica, este movimiento consolidó su formato de marcha anual a partir del año 2008.