Entre camiones, olores y basura: la otra cara del manejo de residuos en Costa Rica

Costa Rica produce 4 millones de kilos de basura todos los días, y de ahí solo un 4% se recicla: el restante 96% acaba en rellenos sanitarios.

En la Gran Área Metropolitana (GAM), la mayor cantidad de basura llegaba a dos rellenos sanitarios: uno ubicado en la Uruca y el otro en Aserrí. Sin embargo, el primero agotó su vida útil, y ahora toda la presión va a dar al que se encuentra en el Huazo.

Según estimaciones del Ministerio de Salud, ese Parque de Tecnología Ambiental procesa, todos los días, 2.800 toneladas de basura.

"Ahora está entrando toda la basura del país con la misma infraestructura vial. Existen conteos que se han hecho, donde es increíble la cantidad de basura que entra", dijo Mauricio Hernández, expresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de El Llano, ubicado en Desamparados.

Actualmente, ese relleno sanitario recibe desechos de 35 cantones, levantando el malestar entre los vecinos de las comunidades que bordean el parque.

"No es solo que entren los carros, tenemos que venir todos los días detrás de ellos, quitan mucho espacio y van dejando los lixiviados en el camino", añadió.

"Es insoportable"

Lo mismo reclaman otros vecinos, que deben enfrentar también los malos olores todos los días.

"Hay momentos que no se puede salir. Estás en la casa, en el cuarto, en la cocina, y el olor es insoportable. Es una zona residencial muy bonita, pero tenemos el basurero en el centro", comentó Wilber Hernández, dirigente comunal.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, dicho Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí, agotará su vida útil en setiembre de este año.

¿Qué dice la empresa?

Ebi, empresa encargada del relleno sanitario, defiende la gestión de los residuos en el parque ambiental.

A través de un correo electrónico, afirmaron que la empresa mantiene una coordinación constante con el Ministerio de Salud, facilitando inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las medidas operativas y ambientales correspondientes.

"Actualmente, la disposición de residuos se lleva a cabo conforme a los lineamientos técnicos y ambientales establecidos, manteniendo activos de forma permanente los mecanismos de control para minimizar la generación de olores. Entre estas medidas se incluye la aplicación diaria de coberturas y la gestión operativa adecuada de los frentes de trabajo", señalaron.



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