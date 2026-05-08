Entre calor, música y expectativa: así se vivió el ambiente posterior al Traspaso de Poderes

La emoción del Traspaso de Poderes también se trasladó a las graderías del Estadio Nacional, donde cientos de personas permanecieron en el acto solemne a la espera del concierto programado para la tarde. El ambiente estuvo marcado por el calor, la música y las distintas opiniones sobre una jornada histórica para el país.

Uno de los asistentes fue José Luis Pujol, quien destacó el valor democrático del evento y la posibilidad de compartirlo en familia.



“Esta es una celebración democrática que no en todos los países tenemos. Es hermoso, la libertad de venir y compartir todos en el Estadio disfrutando un poco de toda esa transición del gobierno”, comentó.

Además, aseguró que uno de sus momentos más esperados era la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional, a la que calificó como “orgullo nacional”.

José Luis Pujol acompañado de su esposa.

​No todos vivieron la espera con el mismo entusiasmo. Vanessa Pereira manifestó su descontento por el retraso del concierto y la poca asistencia en el estadio.

“Ya son las 3:14p.m. y no inicia. Nosotros estamos esperando desde la 1:30p.m.”, señaló. Aunque reconoció que la organización entregó bebidas y meriendas a los asistentes, lamentó que el recinto luciera vacío. “Se supone que va a ser un concierto tan grande y el público está muy escaso, casi nadie se quedó”, expresó.

Vanessa Pereira y amigos. Desde Heredia llegó Giovanni Calderón, quien calificó el traspaso como una experiencia “interesante y diferente”. El visitante también hizo referencia a las condiciones climáticas y a las facilidades para las personas con discapacidad durante la actividad, en medio de una jornada marcada por las altas temperaturas en La Sabana. Giovanni Calderón. ​ Las opiniones políticas también estuvieron presentes entre el público. Roxana Segura aprovechó el espacio para enviar un mensaje a sectores críticos del nuevo gobierno. “Hoy el país está brillando”, afirmó, mientras defendía el proceso democrático y celebraba el cambio de administración.