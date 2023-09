Enterrados en soledad: Los cuerpos que nadie reclama en la morgue

“Son personas que algunas están identificadas, otras no están identificadas y son personas que los familiares no los han reclamado o que, habiéndose identificado por parte de los familiares, no cuentan con los recursos económicos suficientes para proceder con el entierro y, por lo tanto, solicitan que el entierro judicial sea lo que se realice, a fin de no cubrir ellos con los gastos por razones económicas”, dijo el jefe de Medicina Legal, Franz Vega.