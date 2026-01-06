Enrique Osses sobre mejora del tiempo efectivo: "Pasan cosas cuando se juega más"

Desde el Apertura 2026, Enrique Osses, máximo personero de la Comisión de Arbitraje, señaló que se tomarían cartas en el asunto del tiempo efectivo de juego. A las puertas del inicio del nuevo certamen, el chileno cuantificó algunos de los efectos de las medidas tomadas.

“Cuando iniciamos este proyecto, en un partido de 90 minutos en promedio se jugaban solo 47. El cliente final paga por un servicio de 90 minutos y solamente se le entregaba cerca del 50%. Hicimos varias mejoras que se vieron reflejadas durante la fase final: el promedio del tiempo efectivo fue de 56 minutos en semifinales y 52 en las finales”.

Osses también indicó que, en ese tiempo de reposición de los partidos, “se generaron 25 goles desde que iniciamos el proyecto. También se generaron cinco tarjetas rojas y cinco penales. Finalmente, pasan cosas cuando se juega más tiempo”.

Para el zar del arbitraje, las ventajas de mejorar el ritmo de juego son claras.

“Lo que buscamos es generar una cultura deportiva mayor, porque cuando los clubes de Costa Rica o las selecciones se enfrentan a selecciones de primer nivel, se encuentran con que se juega a un ritmo más competitivo. Tenemos que tratar de que ese ritmo permanezca en nuestra liga”, indicó.

Sobre los temas de énfasis de cara al Clausura, Osses explicó que se trabajó en lo siguiente:

“Hemos trabajado en reforzar los conceptos que venimos desarrollando desde mi llegada, que tienen que ver con procesos y mejoras en el VAR, en cuanto a revisiones, tiempo de revisión, consistencia y uniformidad por parte de los árbitros al tomar decisiones, ponernos de acuerdo en qué cosas vamos a sancionar y cuáles vamos a omitir”, concluyó.