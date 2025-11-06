Enrique Osses sobre declaraciones de Jafet: “No veo que aporten o sumen al ecosistema del fútbol”

Este miércoles, el máximo jerarca del arbitraje nacional, Enrique Osses, habló sobre Jafet Soto.

El técnico y presidente del Herediano ha sido muy crítico del trabajo del chileno y sobre la labor de los árbitros.

Estos fueron los temas tratados por Osses:

Libertad de expresión y aporte a la industria

Más allá de la libertad de expresión, si suman o aportan a la industria o van a mejorar, evidentemente son bienvenidas, pero yo no lo veo como que aporten o sumen al ecosistema del fútbol, donde dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros debemos velar en conjunto para que esto mejore.

Declaraciones públicas y conversación con la Federación

Son públicas las declaraciones del señor Soto, también son públicas mis declaraciones y mi molestia e incomodidad con respecto a ese punto. Yo conversé con el presidente de la Federación ayer para saber si era al sentir de todo el comité ejecutivo o si eran declaraciones a nivel personal.

El presidente me ha expuesto que están bastante conformes y satisfechos con el trabajo que vengo realizando en la comisión de árbitros, junto a mi equipo, porque no hago las cosas solo.

Opinión sobre el tono de las declaraciones

Espero realmente que este tipo de declaraciones se regulen y que se baje el tono, porque no ayudan en nada a la mejora de la actividad. Espero que se mejore la comunicación y que no se emitan este tipo de comentarios.

Relación con presidentes de clubes y gerentes deportivos

Con todos los presidentes de clubes y con todos los gerentes deportivos tengo línea abierta y directa para conversar en privado acerca del desarrollo arbitral y del trabajo de los árbitros.

Conversación previa con Jafet

Yo conversé con el señor Soto a mitad de la semana pasada, previo a sus últimas declaraciones del viernes, y habíamos quedado en buenos términos para conversar, felicitarlo y decir que el trabajo se veía positivo.

Reacción a las declaraciones recientes

Me complicaron, un poco me desencajaron las declaraciones de este fin de semana, pero siempre estoy abierto a poder conversar, aclarar, mejorar y debatir sobre ese punto.

Lo que causó molestia

A mí, lo que particularmente me molestó no fue la crítica hacia el juego, sino las amenazas que hace acerca de mi cargo.