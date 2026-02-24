Enrique Osses despeja dudas sobre el funcionamiento del VAR

Este martes, Enrique Osses, el encargado máximo del arbitraje nacional, despejó dudas sobre el funcionamiento del VAR.

Desde el pasado sábado, luego del clásico que Alajuelense perdió en casa del Saprissa por marcador de 2-1, varias voces han levantado dudas sobre el trabajo del videoarbitraje y cómo opera.

Ante esto, Teletica Deportes Radio habló con el chileno sobre varias situaciones.

A continuación, repasamos temas puntuales y las respuestas de Osses.

Independencia del VAR y proceso operativo

“La independencia del arbitraje y del VAR con respecto a las imágenes de televisión es absoluta, independiente y autónoma.

El proceso arranca tres horas antes, cuando llega el camión de televisión y la producción del evento. En ese momento, en forma independiente, entregan al VAR la totalidad de señales disponibles para producir el partido. Dos horas antes ya contamos con todas las tomas.

Si el partido se desarrolla con ocho o diez cámaras, tenemos esas ocho o diez. Si son 14, tenemos 14. Si son seis, tenemos seis.

Quiero descartar tajantemente que exista algún tipo de injerencia de una televisora durante el desarrollo del partido o en una decisión del VAR. El VAR puede acertar, equivocarse o generar situaciones polémicas, pero todo eso es responsabilidad nuestra. Nadie más interviene.

Eso lo dejo claro aquí, en México, en Chile o en cualquier parte del mundo donde se utilice esta tecnología.

Muchas veces ustedes dicen: ‘¿Qué está revisando? ¿Por qué se demora? No estamos viendo nada’. El director de televisión tampoco sabe qué repetir porque no sabe qué estamos buscando. Nosotros revisamos una toma específica que nos genera incertidumbre y debemos confirmarla”.

Proceso de revisión de jugadas

“Hay dos tipos de proceso.

Cuando el juego se detiene: si el árbitro toma una decisión y el juego se detiene, el VAR revisa todas las tomas disponibles y determina si se corrobora la decisión o se invita al árbitro a una revisión en campo.

Cuando el juego continúa: si el árbitro no toma decisión y el VAR detecta una posible situación revisable, inicia la revisión. El asistente VAR continúa observando el juego en vivo para no perder otro hecho potencialmente revisable.

El VAR interviene solo cuando tiene elementos claros y obvios de error dentro de los cuatro puntos de intervención. No puede actuar por sensaciones, sino por hechos concretos”.

Software de línea de fuera de juego

“El fútbol es subjetivo, pero el software de fuera de juego es objetivo y funciona de forma milimétrica. Puede gustar o no la decisión, pero el trazado de líneas es preciso.

Decir que la línea está mal trazada sin fundamento es generar una polémica innecesaria. El software está validado por FIFA y requiere certificaciones internacionales.

La semana pasada se otorgó un gol por 19 milímetros de habilitación. Esta semana ocurrió una acción similar con Liberia. En ese caso se demoró la decisión porque primero había que determinar quién tocó el balón.

El software funciona el 99,9% de las veces de manera milimétrica. Puede haber polémica, pero la herramienta está aprobada y genera certeza”.