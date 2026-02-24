Eric Lonis, encargado de la parte deportiva de Saprissa, recientemente dijo que él quitaría el VAR. Sobre este tema se le consultó al presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses.

“A mí no me corresponde opinar sobre lo que dice el señor Lonis”, sentenció el presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, quien destacó que las principales ligas del mundo, incluyendo los referentes regionales, la Liga MX y la MLS, cuentan con videoarbitraje.

En declaraciones a Teletica Deportes Radio, añadió: “El fútbol mundial va en esa dirección. Nuestra obligación es entregar más herramientas tecnológicas para generar mayor justicia deportiva y transparencia”.

El tema del arbitraje ha estado en la palestra en los últimos días, especialmente luego de que Saprissa le ganara a Alajuelense el clásico y Joseph Joseph, presidente manudo, alzara la voz contra lo que perciben como fallos en contra de su oncena.

“Muchas declaraciones se hacen en caliente y generan presión. Yo esperaría que se realicen con mayor prudencia, después de revisar imágenes con calma”, indicó Osses.

Este martes, los rojinegros volvieron a tocar el tema y el encargado fue León Weinstok, miembro de la junta directiva.

“Sí consideramos que ha habido una seguidilla o secuencia de desafortunados episodios que nos pareció importante alzar la voz por lo que ha venido pasando y por esa acumulación”, dijo Weinstok.

“Las jugadas interpretables pueden tener distintos porcentajes de verdad. No siempre se puede afirmar que una decisión es 100% incorrecta”, concluyó Osses.