Enfermeros y funcionarios de Hospital de Guápiles tienen hasta cinco meses sin recibir salario

Enfermeros, auxiliares y diversos funcionarios del Hospital de Guápiles tienen hasta cinco meses de no recibir salario.

La situación es cada vez más complicada para estos trabajadores.

“Actualmente, me he visto afectada económicamente con este tema, desde no tener para los pasajes ni la leche de mi hija, hasta tener atrasos de mi casa y en la universidad”, dicen una de las afectadas.