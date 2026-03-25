Enfermeros del Calderón Guardia rechazan disculpas de jefe que los llamó “delincuentes organizados”

El personal de enfermería del Hospital Calderón Guardia rechazó las disculpas públicas del jefe de cirugía, doctor Rodrigo Chamorro, quien calificó a los funcionarios como “delincuentes organizados”.

Chamorro emitió sus disculpas luego de señalar que los días libres tomados por los trabajadores tras jornadas de producción, así como el uso de un artículo que les permite ausentarse para acompañar a familiares a citas médicas, constituían una forma de “delincuencia organizada”.

Los enfermeros mantienen su posición de que el médico debe ser separado del hospital. Además, el Sindicato de Empleados Públicos anunció que presentará una querella contra Chamorro por sus declaraciones ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según el personal, las palabras del jefe de cirugía lesionaron la relación entre la jefatura y los funcionarios. El propio médico reconoció que, debido a la ausencia de personal, deben cerrar hasta cuatro quirófanos por día.