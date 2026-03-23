Enfermeros de hospital de Puntarenas en paro por atrasos en salarios y falta de personal

"Sin salario justo, no hay salud de calidad” o “La salud pública también depende de condiciones laborales justas”.

Esas son algunas de las consignas con las que enfermeros del Hospital Víctor Manuel Sanabria, en Puntarenas, salieron a paro la mañana de este lunes.

Los funcionarios protestan por atrasos de hasta seis meses en salarios y la eliminación de 30 plazas del servicio.

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El movimiento está en desarrollo al cierre de esta publicación, confirmaron por separado la Dirección General del centro médico, el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca).

Precisamente, el establecimiento de salud tuvo que activar planes de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios y minimizar la afectación a pacientes.

La administración confirmó que la manifestación involucra únicamente a enfermeros y técnicos en radiodiagnóstico, y que el resto de los servicios operan con normalidad.

"Estamos solicitando a las autoridades de la Caja que se resuelva el problema de los códigos que eliminaron, que se quite el recargo de funciones y que se quiten los nombramientos en cuenta a gota... tiene aquí la Dirección de Enfermería. Además, que se paguen los salarios atrasados, donde tenemos un caso de una funcionaria en las salas de operaciones desde hace seis meses", señaló uno de los dirigentes de la Unión de Empleados, Carlos Báez.

Por su parte, otro vocero del movimiento, Rónald Quesada, abogó la presencia de autoridades del centro médico para negociar el conflicto laboral. Asimismo, advirtió que en las próximas horas se podría sumar a la protesta personal del servicio de Nutrición, también por incumplimiento de acuerdos previos.

Mediante un comunicado divulgado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la administración del Monseñor Sanabria se dijo dispuesta al diálogo y a la coordinación con los representantes sindicales para avanzar en soluciones a las inquietudes planteadas.

Teletica.com procuró conocer la cantidad total de personeros que participan en el movimiento, pero el Sindicato de Enfermería se limitó a indicar que, del turno de la mañana, el 70% del personal del servicio participa del paro, junto a la totalidad de los funcionarios de rayos X.