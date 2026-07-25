Enfermedades "olvidadas" generan más de 16 mil atenciones en la CCSS

Entre el 1.° de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2026, la red de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) brindó 16.166 atenciones médicas y registró 89 egresos hospitalarios vinculados a cuatro enfermedades tropicales y zoonóticas: leishmaniasis, rickettsiosis, clamidiosis aviar y paragonimiasis.

De acuerdo con las bases de datos del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), del total de atenciones, 10.224 correspondieron a consulta externa y 5.942 a servicios de urgencias.

La leishmaniasis, infección parasitaria transmitida por la picadura de un mosquito (flebótomo), concentra la mayoría de los registros institucionales, con 15.354 atenciones y 87 hospitalizaciones en los cuatro años y medio analizados.

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En los primeros cinco meses de 2026, la CCSS reportó 12 egresos hospitalarios por esta causa. En años anteriores, los egresos sumaron 16 en 2022, nueve en 2023, 24 en 2024 y 26 en 2025.

Por grupo de edad, la población entre los 20 y 44 años acumuló 1.864 consultas externas por leishmaniasis desde 2022. Por sexo, los hombres registraron 5.673 consultas externas frente a 4.229 de las mujeres.

Recientemente, estudios de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional reportaron la presencia de la especie Leishmania infantum en perros del cantón de Guanacaste. Esta variante es causante de la leishmaniasis visceral, una forma de la enfermedad que afecta órganos internos, a diferencia de la presentación cutánea (Leishmania cutánea), caracterizada por lesiones en la piel, popularmente conocida como papalomoyo.





Otras zoonosis atendidas

El informe del EDUS incluye el detalle de otras tres afecciones zoonóticas registradas en el sistema hospitalario:

Rickettsiosis (garrapatas y pulgas): Infección bacteriana transmitida por la picadura de artrópodos infectados. Acumula 677 atenciones (478 en servicios de urgencias y 199 en consulta externa), además de dos egresos hospitalarios. Su pico en consulta externa se registró en 2023 con 95 atenciones.

Acumula Clamidiosis aviar (contacto con aves): Infección causada por la bacteria Chlamydia psittaci , transmitida al inhalar partículas o secreciones secas de aves. Suma 131 atenciones (122 en consulta externa y 9 en urgencias). Entre 2022 y 2024, las consultas pasaron de 13 a 38 casos anuales.

Paragonimiasis (ingestión de crustáceos): Infección parasitaria pulmonar asociada al consumo de cangrejos o camarones de agua dulce crudos o poco cocidos. Registra cuatro atenciones entre 2022 y 2023 (tres en urgencias y una en consulta externa).

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Se catalogan como enfermedades tropicales desatendidas u "olvidadas" a aquel conjunto de afecciones zoonóticas e infecciosas que prevalecen principalmente en comunidades vulnerables o rurales, las cuales históricamente reciben poca atención mediática y menor prioridad en los presupuestos de investigación y salud pública mundial.

Desde el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), laboratorio de referencia nacional, se da un seguimiento estrecho a estas patologías; no obstante, en la institución reconocen la presencia de limitaciones y la existencia de un subregistro en las cifras reales de contagio.

"El hecho de que sea catalogada como una enfermedad desatendida nos indica que hay huecos y vacíos epidemiológicos", explicó Carlos Mata, experto del Inciensa.



