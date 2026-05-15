En su día nacional, sector agrícola expresa incertidumbre al Gobierno

Este 15 de mayo, Costa Rica conmemoró el Día Nacional de la Persona Agricultora con actividades en el Campo Ayala, en Cartago.

La jornada reunió a productores de distintas regiones del país, quienes ofrecieron frutas, verduras, legumbres y otros productos agrícolas. También participaron autoridades del Gobierno, entre ellas la presidenta de la República, Laura Fernández; el vicepresidente Francisco Gamboa; y el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez.

Durante la actividad, agricultores manifestaron inquietudes por las condiciones actuales del sector. Entre los principales retos señalaron el aumento en el costo de insumos, el impacto del clima y la baja rentabilidad de los cultivos (ver video adjunto de Telenoticias).

Valeria Mora, agricultora de 25 años y representante de una nueva generación vinculada al campo, aseguró que existe desmotivación entre los jóvenes para ingresar al sector.

“Cada vez hay más doctores, hay más ingenieros, pero no hay agricultores. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que traer todo importado”, expresó.

La productora indicó que el trabajo agrícola enfrenta falta de reconocimiento y pidió mayor apoyo institucional. También llamó a más mujeres y jóvenes a incorporarse a esta actividad.

“La agricultura es una labor muy linda, pero muy difícil”, afirmó.

Las preocupaciones también alcanzan a productores con más experiencia. Alfredo Mora Ulloa, agricultor y abuelo de Valeria, señaló que el aumento en el precio de insumos y el papel de los intermediarios afectan directamente los ingresos del sector.

“Los que ganan más son los intermediarios, no el agricultor”, sostuvo.

La realidad económica también golpea a jóvenes dedicados al cultivo de papa en Pacayas de Cartago. Productores explicaron que una sola siembra puede requerir inversiones cercanas a ₡8 millones.

Sin embargo, indicaron que el precio actual de venta deja márgenes mínimos. En algunos casos, reciben cerca de ₡250 por kilo de papa. Además, señalaron pagos de aproximadamente ₡9.000 por quintal de 45 kilos, una cifra que representa pérdidas frente a los costos de producción.

Kevin Aguilar, agricultor de tercera generación, destacó que la perseverancia mantiene vigente al sector pese a las dificultades.

“Estamos produciendo alimento, estamos dando sustento y estamos generando empleo”, expresó.

La agricultura continúa siendo una actividad clave para la seguridad alimentaria y la economía nacional. No obstante, productores advierten sobre una reducción en el relevo generacional y mayores desafíos para sostener la actividad en el futuro.



