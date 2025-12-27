En solo 40 minutos usted puede salvar hasta cuatro vidas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizará este lunes 29 de diciembre una jornada especial de donación de sangre en el centro comercial Paseo de las Flores, con el objetivo de reforzar las reservas nacionales y promover la donación voluntaria y solidaria.

La actividad se desarrollará de 9:00 a. m. a 12:00 mediodía en el segundo piso del centro comercial, diagonal a la joyería Argento y contiguo a Óptica Studio Visual.

Estará a cargo del Banco Nacional de Sangre de la CCSS, con el acompañamiento de personal médico y de enfermería especializado, quienes garantizarán un proceso seguro y supervisado.

La institución recuerda que una sola unidad de sangre puede salvar hasta cuatro vidas, ya que se separa en distintos componentes utilizados en cirugías, emergencias, tratamientos oncológicos, partos complicados y atención de personas con enfermedades crónicas.

Requisitos para donar

Podrán donar personas saludables entre 18 y 65 años (hasta 70 si son donantes regulares), con un peso mayor a 52 kilogramos, que no hayan comido en las últimas tres horas, estén bien hidratadas y hayan dormido al menos cinco horas.

Condiciones como: hipertensión, diabetes o hipotiroidismo no impiden donar, siempre que estén controladas y bajo tratamiento médico.

Sin embargo, situaciones como gripe reciente, COVID-19, viajes al extranjero, tatuajes, cirugías o donaciones previas en las últimas ocho semanas requieren un periodo de espera antes de donar. La valoración médica previa determinará cada caso.

Además de salvar vidas, la Caja recuerda que la donación permite al donante conocer su estado general de salud, ya que cada unidad recolectada pasa por rigurosos análisis para descartar enfermedades transmisibles y asegurar la calidad del recurso sanguíneo que se distribuye a los hospitales de la CCSS en todo el país.

La CCSS hace un llamado a la población herediana y a quienes visiten el centro comercial para que se sumen a esta jornada solidaria, especialmente en una época del año en la que la demanda de sangre suele aumentar.