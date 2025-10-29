En sesión extraordinaria, Corte Plena analiza caso de Rándall Zúñiga

La Corte Plena convocó a una sesión extraordinaria, este miércoles, para analizar el caso del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, quien enfrenta tres denuncias por supuesta violación.

En un breve comunicado, la Presidencia de la Corte informó de la reunión en la que se encuentran los magistrados.

“La tarde de este miércoles, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se encuentra reunido analizando la situación disciplinaria y administrativa del señor director del Organismo de Investigación Judicial.



“El Poder Judicial informará oportunamente cualquier decisión que se adopte al respecto”, indica la comunicación oficial.



El más reciente de los casos contra el jefe policial se presentó el martes en la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea: se persiguen los presuntos de contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad, como parte de la sumaria 25-000926-0994-PE. Estos dos últimos ilícitos se encuentran tipificados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.



La primera denuncia se presentó el viernes y está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores. Tanto ese despacho, como la Fiscalía Adjunta de Género, investigan una presunta violación y contagio venéreo bajo el expediente 25-000359-1883-PE.



Mientras que la segunda se gestionó el lunes, por los mismos delitos. No obstante, esta pesquisa está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Cartago. A esta causa se le asignó el número de referencia 25-001138-1893-PE.



De forma paralela, Zúñiga afronta un proceso disciplinario en el Tribunal de la Inspección Judicial, instruido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.



Como parte de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público, al jerarca del OIJ se le decomisó su celular, el viernes anterior.

El lunes anterior, el director negó los cargos y aseguró haberse separado de todas las diligencias que tuvieran que ver con él, en apego al principio de transparencia.



