En San Carlos hacen fila para comprarle lotería al "chancero de la suerte"

Alrededor de 25 personas hacían fila, este miércoles al mediodía, para comprarle lotería al "vendedor de la suerte" de Ciudad Quesada. Se trata de Luis Gerardo Sibaja, conocido como Carlos, quien tiene 66 años de edad (ver video adjunto).

Ha vendido tres premios muy importantes en los últimos años: repartió la suerte con el premio acumulado de ₡1.390 millones en 2018: el número 84 con la serie 770 fue la combinación favorecida. Luego, un año después, vendió la "fecha" y entregó ₡1.000 millones: número 15, serie 589. Este año, nuevamente fue un buen augurio vender la fecha, el número 19 con la serie 613. De este último, repartió 10 fracciones del premio mayor del "Gordo Navideño", un equivalente a ₡400 millones.

“Yo he tenido guardados en mi casa cualquier cantidad de millones de colones. De haber sabido que esa lotería era premiada, pues uno se la deja, pero uno no sabe nada. Cualquier cantidad de plata he dado a los sancarleños, estamos muy satisfechos gracias a Dios”, indicó el popular chancero a Telenoticias.