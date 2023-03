¿En qué consisten las acciones legales de Jeaustin Campos contra Saprissa y Javon East?

“Vamos a demostrar que no es cierto, Jeaustin Campos no es ningún racista y nunca ha tenido ningún problema, todo esto fue aprovechado por otros”.

Incluso, uno de los puntos que destacaron es que Javon East no entiende y no habla español, por lo que el supuesto insulto fue traducido por sus compañeros.

“Ellos (Saprissa) no tienen ni un solo protocolo en contra de racismo, no tiene políticas, no las tiene, así que no sabemos cómo tomaron una decisión tan rápido, todo lo vamos a discutir en los tribunales y soy fiel creyente del sistema y el estado derecho, estoy seguro que el tiempo nos dará la razón de todos esos derechos que le fueron vulnerados”, añadió su abogado.