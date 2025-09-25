¿En qué consiste el anuncio de SUTEL sobre subasta de frecuencias de radio y televisión?

El abogado Rodolfo Brenes, experto en libertad de expresión y asesor de Televisora de Costa Rica, explicó ampliamente en Telenoticias en qué consistió el anuncio hecho este jueves por la Superintendencia de Comunicaciones (SUTEL), relacionado con los requisitos y condiciones para la subasta de frecuencias de radio y televisión.

En el comunicado de prensa, SUTEL indicó que “el concurso busca asegurar la continuidad del servicio de radiodifusión sonora y televisiva, así como brindar seguridad jurídica a los futuros concesionarios y el interés público que revisten estos servicios”.



A partir de ahora, los interesados en participar en la subasta tienen 40 días hábiles para presentar la oferta.



