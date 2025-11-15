En promedio, cada 18 horas un menor es atendido por negligencia en el Hospital de Niños
En lo que va del año se han registrado al menos 333 casos de violencia infantil, incluidos 33 de abuso sexual y 16 de maltrato físico.
Hasta agosto, el Hospital Nacional de Niños había atendido 333 casos de menores víctimas de negligencia, lo que equivale a aproximadamente un caso cada 18 horas, según datos del centro médico.
El caso más reciente corresponde a un recién nacido abandonado en un basurero en Hatillo, quien fue rescatado por un policía y trasladado al hospital para recibir atención médica.
Entre enero y agosto, los casos de violencia infantil atendidos incluyeron 33 de abuso sexual y 16 de maltrato físico, todos con investigación de trabajo social por parte del hospital.
El año pasado, el hospital registró 672 casos de negligencia infantil, de los cuales el 79% correspondió a diversas formas de negligencia, incluyendo atropellos, quemaduras, intoxicaciones y descuidos graves, confirmaron las autoridades.
Estas cifras evidencian la gravedad de la violencia y negligencia contra los menores en Costa Rica, alertan los expertos, y resaltan la necesidad de fortalecer la protección y prevención de la niñez.